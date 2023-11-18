В Саранске модернизируют троллейбусы

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Саранске в скором времени модернизируют троллейбусы. Их оснастят современным оборудованием: например, информационными экранами, на которые будет выводиться трансляция со всех видеокамер из салона, сообщают «Известия Мордовии».

— Водитель при выходе на маршрут сможет удостовериться в рабочем состоянии камер, пользуясь экраном контролировать ситуацию в салоне, производить аккуратную посадку и высадку людей, — рассказал главный инженер МП “Горэлектротранс” Иван Кукушкин.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По его словам, новый функционал поможет повысить «удобство и безопасность пассажиров». При этом камеры по-прежнему будут вести запись происходящего на жесткий диск. В случае необходимости записями можно будет воспользоваться.

В сентябре казанский «Метроэлектротранс» начал массовый перевод троллейбусов на бескондукторную оплату проезда. В материале «Реального времени» — об экономии перевозчиков на замене кондукторов современными «компостерами», изменчивом менталитете пассажиров и перспективах распространения опыта на пассажирские автопредприятия.

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Илина Хакимова