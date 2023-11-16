«Ак Барс» прервал трехматчевую серию поражений, победив «Динамо»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ одержал победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:0,3:0,1:1).

Казанцам удалось добыть победу за 4 минуты. В этот промежуток времени хоккеисты Зинэтулы Билялетдинова забросили сразу три шайбы. С 24-й по 28-ю минуты матча отличились Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов и Вадим Шипачев.

Гости отыграли одну шайбу в начале третьего периода. Гол забил Андрей Миронов. Но Кирилл Петров снова довел счет до разгромного за 3 минуты до конца игры.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Следующий матч «барсы» проведут дома — в Казань приедет ХК «Салават Юлаев». «Зеленое дерби» начнется в 17:00 в субботу, 18 ноября.

Благодаря этой победе «Ак Барс» прервал трехматчевую серию поражений. 9 ноября казанские хоккеисты потерпели поражение от «Лады» со счетом 2:3. 11 ноября они пропустили три безответные шайбы в мачте с магнитогорским «Металлургом». Спустя три дня «барсы» уступили питерскому СКА со счетом 2:4.

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Айрат Назипов