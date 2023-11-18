Пашинян: Армения и Азербайджан достигли договоренностей об основных принципах мирного договора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Армения и Азербайджан достигли некоторых договоренностей об основных принципах мирного соглашения. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



— Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло в результате моих встреч в Брюсселе с президентом Азербайджана при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля, — цитирует «РИА Новости» слова Пашиняна.

По его словам, договоренности, о которых идет речь, были зафиксированы в заявлениях Мишеля по итогам трехсторонних встреч в мае и июле нынешнего года.

Несмотря на это, армянский премьер-министр подчеркнул, что Ереван и Баку все еще говорят на разных дипломатических языках.

По мнению Пашиняна, на то есть объективные причины — длительный конфликт, унесший тысячи жизней, и атмосфера ненависти, длившаяся десятилетиями между Азербайджаном и Арменией.

— Но Азербайджан никогда публично не ссылался на три принципа [предлагаемые Арменией, — прим. ред.], не подтвердил свою приверженность этим принципам, что углубляет атмосферу недоверия, — заявил премьер.

Напомним, согласно одному из принципов, озвученных в конце мая 2023 года, премьер-министр Армении заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров.

Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт.

Третий же принцип мира с Азербайджаном сводится к тому, что региональные коммуникации между республиками должны строиться на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.



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Илина Хакимова