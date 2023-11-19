Большинство жителей России закупаются нужными товарами во время осенних распродаж

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отправляются на шоппинг во время больших осенних распродаж более 70% россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Авито».

Покупают товары во время «черной пятницы», «киберпонедельника» и 11.11 72% респондентов. Наиболее активные покупатели — это молодежь в возрасте от 18 д 24 лет, проживающая в Москве и городах-миллионниках.

Чаще всего расходы опрошенных составляют от тысячи до пяти тысяч рублей (40% ответов). Треть участников исследования — 32% — согласны потратить от пяти до десяти тысяч рублей. Почти каждый пятый — 18% — готовы приобрести товары на сумму до пятидесяти тысяч рублей, могут позволить себе потратить еще большее количеств средств лишь 3% россиян. Лимит на шоппинг 7% граждан равен тысяче рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В период осеннего снижения цен почти каждый второй опрошенный — 47% — делает покупки, только если видит интересные вещи. Следит за скидками четверть респондентов. Напротив, равнодушны к распродажам 28% участников исследования. Треть опрошенных, которым нравится приобретать товары по сниженным ценам, готовятся заранее, подбирая наиболее выгодные варианты. Остальные делают покупки спонтанно.

Интересно, что мужчины согласны на большие расходы во время осенних скидок чаще, чем женщины. Кроме того, представители сильного пола чаще интересуются брендовой продукцией. В целом отправляются в дорогие бутики во время крупных распродаж 25% участников исследования, которые в другое время не приобретают люксовые товары. Наибольшей популярностью в сезон сниженных цен пользуются одежда и обувь. Вторую строчку рейтинга занимают товары для дома. Также в рейтинг востребованных категорий вошли электроника, косметика и парфюмерия и бытовая техника.

Напомним, россияне потратили в период распродаж «Всемирного дня шопинга» более 52 млрд рублей. Жителями страны было приобретено более 350 млрд товаров из популярных категорий в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ).

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Галия Гарифуллина