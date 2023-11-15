Россияне увеличили траты в дни распродаж 11.11 — всего потратили 52 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне потратили в период распродаж «Всемирного дня шопинга» более 52 млрд рублей — было приобретено более 350 млрд товаров из популярных категорий в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф (есть в распоряжении «Реального времени»).



Траты по сравнению с прошлым годом выросли на 13%. Увеличение по количеству товаров составило 4%.

С 10 по 12 ноября спрос на ряд товаров резко вырос из-за распродаж. Например, 11 ноября в 2,5 раза чаще приобретали товары для праздников, потратив вдвое больше средств по сравнению со среднедневными значениями октября. В пиковый день распродажи на 43% (+35% по объему трат) к среднедневным значениям октября вырос спрос на сувениры. Всего за три дня закупили около 480 тысяч праздничных товаров почти на 80 млн рублей. На сувениры потратили более 108 млн рублей, купив 350 тысяч товаров.

Спрос на одежду и обувь в этот день подскочил более чем на четверть по количеству и объему трат. Всего за 3 дня распродажи приобретено свыше 150 тысяч букетов на сумму более 93 млн рублей. В магазинах одежды в эти дни было потрачено 4,6 млрд рублей (более 3 млн товаров), в обувных — 1,4 млрд рублей (450 тысяч пар).



Товары для красоты и ухода 11 ноября покупали на 17% чаще (+19% по объемам трат) по сравнению со средним ежедневным объемом покупок в октябре. Всего участники акций потратили за 3 дня на красоту и уход 1,3 млрд рублей, купив более 6 млн единиц товара в категории.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Увеличился спрос на алкогольные напитки — 11 ноября он поднялся на 30% (+42% по объему трат) к среднедневным значениям октября. Всего за пятницу и минувшие выходные покупатели приобрели около 7,5 млн единиц товаров, заплатив почти 1,6 млрд рублей.

Вырос и спрос на электронику: 15% составило увеличение по количеству единиц товара и на 4% — по цене. Куплено 724 тысячи единиц товаров на 420 млн рублей.

Детские товары, предметы для спорта и активного отдыха, а еще товары для дома покупали в главный день распродажи на 12% чаще, чем в среднем ежедневно в октябре. Всего за три дня в детских магазинах и отделах россияне потратили 550 млн рублей (1,3 млн товаров), в спортивных — более 430 млн рублей (около 500 тысяч товаров), в товарах для дома — около 840 млн рублей (5,4 млн единиц).

В главный день распродажи было совершено на 28% больше продаж цветов и готовых букетов, а сумма трат возросла на 21% по сравнению со среднедневными тратами на цветы в октябре.

Интересно, что исследование социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы»), проведенное перед распродажами, показало, что 55% жителей России не планируют идти на шопинг в период ноябрьских скидок.

В России на ноябрьских распродажах наибольшей популярностью у мужчин пользуются техника и электроника, у женщин — одежда, обувь и косметика. Приобретают нужные товары в «черную пятницу» более трети жителей России (39%). Специально ждут ноябрьских скидок, чтобы пойти на шопинг, 30% респондентов.

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Маргарита Головатенко