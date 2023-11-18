Новошешминский и Буинский районы Татарстана готовы к отопительному сезону

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новошешминский и Буинский районы республики получили паспорта готовности к отопительному сезону 2023/2024 года. Об этом сообщили в администрации районов.

Готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций к зимнему периоду была проверена специальной комиссией, в которую входили представители Ростехнадзора. Они проанализировали, в каком состоянии находится техническое оборудование, достаточны ли запасы топлива и насколько подготовлен персонал предприятий и организаций.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что муниципальные образования готовы к отопительному периоду.

Напомним, 17 ноября Казань получила паспорт готовности к отопительному периоду 2023/2024 года. Соответствующий документ городу вручило Приволжское управление Ростехнадзора по результатам проверки. Оценка готовности города проводилась ведомством начиная с 16 сентября.

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Галия Гарифуллина