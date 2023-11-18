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МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов России Алексашенко*

09:45, 18.11.2023 2
МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов России Алексашенко*
Фото: realnoevremya.ru (архив)

МВД РФ объявило бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко* в розыск. Об этом свидетельствуют данные разыскной базы МВД России.

— Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в публикации.

По какой именно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается бывший заместитель министра, в министерстве не уточняют.

Напомним, Алексашенко* находился на посту замминистра финансов с мая 1993 года по март 1995-го, затем работал первым зампредом Центробанка. В сентябре 1998 года ушел в отставку.

Российский Минюст включил Алексашенко* в реестр иноагентов 16 июня.

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Илина Хакимова
Справка

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    А чего его разыскивать?, он постоянно выступает в Ютубе, как опытный финансист даёт комментарии СМИ по разным финансово - экономическим вопросам и прогнозам. Наверняка в органах знают где он находится в какой стране мира.
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  • Анонимно 18 ноя
    А сколько таких во власти сидят?
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