МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов России Алексашенко*
МВД РФ объявило бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко* в розыск. Об этом свидетельствуют данные разыскной базы МВД России.
— Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в публикации.
По какой именно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается бывший заместитель министра, в министерстве не уточняют.
Напомним, Алексашенко* находился на посту замминистра финансов с мая 1993 года по март 1995-го, затем работал первым зампредом Центробанка. В сентябре 1998 года ушел в отставку.
Российский Минюст включил Алексашенко* в реестр иноагентов 16 июня.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Справка
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
комментарии