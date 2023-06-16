Минюст включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского*
Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.
В список вошли режиссер Виталий Манский*, экономист Сергей Алексашенко*, правозащитник Лев Шлосберг*, журналисты Светлана Прокопьева* и Юлия Парамонова*.
Кроме того, в реестр включили информационный портал «Весьма»* и фонд «Свободная Якутия»*.
Недавно Минюст России расширил список иноагентов, добавив три физлица, издания «Проект*» и «Ярновости*». Издание «Проект*» попало в реестр из-за того, что распространяло недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России и действиях российской армии. В распространии недостоверных сведений обвинили и «Ярновости*».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Справка
*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым