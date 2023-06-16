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Минюст включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского*

21:36, 16.06.2023

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В список вошли режиссер Виталий Манский*, экономист Сергей Алексашенко*, правозащитник Лев Шлосберг*, журналисты Светлана Прокопьева* и Юлия Парамонова*.

Кроме того, в реестр включили информационный портал «Весьма»* и фонд «Свободная Якутия»*.

Недавно Минюст России расширил список иноагентов, добавив три физлица, издания «Проект*» и «Ярновости*». Издание «Проект*» попало в реестр из-за того, что распространяло недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России и действиях российской армии. В распространии недостоверных сведений обвинили и «Ярновости*».

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Елизавета Пуншева
Справка

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов

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