В итоговой декларации АТЭС нет упоминания Украины и Израиля

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Стало известно, что вошло в итоговую декларацию глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В этом году в ней не содержится упоминаний вопросов Украины и Израиля.

Итоговые документы саммита касаются в основном экономических вопросов, в них не упоминаются геополитические темы.

Саммит АТЭС завершился в Сан-Франциско 17 ноября. По его итогам был согласован пакет документов, принятый всеми участниками форума на уровне глав делегаций, в том числе и России, которую представлял вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, «декларация принята путем консенсуса», в ней не содержится никаких «токсичных политических сюжетов».

В США заявили, что «декларация отражает консенсус лидеров [стран и территорий] АТЭС и их готовность работать вместе, чтобы сохранить свои рынки открытыми, устранить сбои в цепочках поставок и обеспечить выгоду от торговли и инвестиций для своего населения и экономик», передает ТАСС.

В прошлом году форум АТЭС проходил в Бангкоке. Россию на саммите представлял руководитель российской делегации, первый зампред правительства Андрей Белоусов. В ходе своего выступления он заявил, что мировая экономика входит в период турбулентности. Белоусов подчеркнул, что попытки изолировать Россию приводят к усилению кризиса.

Также на данном саммите лидеры стран АТЭС приняли итоговую декларацию, согласно которой они не только осуждают противостояние на Украине, но и признают наличие другого мнения по этому вопросу.

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Илина Хакимова