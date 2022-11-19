Замперед правительства Белоусов назвал меры для преодоления турбулентности экономики

Лидеры стран АТЭС признали, что мировая экономика входит в период турбулентности. В объединении наступает понимание, что попытки изолировать Россию ведут только к усилению кризиса. Об этом заявил руководитель российской делегации, первый зампред Правительства Андрей Белоусов, подводя итоги второго, завершающего дня саммита АТЭС в Бангкоке.

— Практически единодушное мнение, что глобальная экономика входит в период сильных потрясений, которые дополнительно усугубляются климатическими проблемами и нерешёнными проблемами технологического развития, — отметил он.

В частности, нужно сосредоточиться на снятии многочисленных барьеров, созданных в последнее время. Это касается и торговых ограничений, и распространения технологий, и финансовых барьеров.

Второй момент — восстановление доверия. Белоусов отметил, что этот процесс займёт много времени, но никакие правила не будут действовать, если они не будут основываться на взаимном доверии партнёров.

Фото: apec.org

В-третьих, необходимо сбалансировать климатическую повестку таким образом, чтобы она не препятствовала восстановлению экономического роста.

— Мы видим по целому ряду направлений, что так называемая карбоновая регуляторика, по сути, является скрытым, а иногда и открытым протекционизмом, — рассказал Белоусов.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что, несмотря на разногласия участников саммита, удалось прийти к консенсусу и принять совместную декларацию.

— Это говорит о том, что, несмотря на всю риторику, на все сложности, удаётся договариваться. Это очень важный итог форума, — сказал Белоусов.

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Артем Гафаров