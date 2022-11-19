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Страны АТЭС признали наличие альтернативного мнения по конфликту на Украине

10:00, 19.11.2022
Страны АТЭС признали наличие альтернативного мнения по конфликту на Украине
Фото: apec.org

По итогам прошедшего саммита Азитатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества принята итоговая декларация, в которой лидеры стран АТЭС хоть и осуждают конфликт на Украине, но признают наличие другого мнения на этот счет.

Также по результатам саммита страны-участницы АТЭС договорились о взаимопомощи в создании долгосрочной продовольственной безопасности и подтвердили взаимную открытость рынков, а также готовность устранять нарушения в логистических цепочках.

Вместе с этим лидеры АТЭС подтвердили намерение создать и сохранить открытую, справедливую и недискриминационную торговую и инвестиционную среды, сотрудничать для уменьшения разрыва в использовании цифровых технологий.

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Артем Гафаров
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