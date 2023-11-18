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Ночью украинский беспилотник сбили над Брянской областью

08:43, 18.11.2023
Ночью украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Накануне на пути к Крыму уничтожили восемь катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве рассказали, что к полуострову пытались приблизиться семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Их обнаружили в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря.

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Илина Хакимова
Происшествия
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