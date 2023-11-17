«Нефтехимик» разгромил хабаровский «Амур» в матче КХЛ

Фото: скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил в домашнем матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур». Хоккеисты забросили в ворота хабаровской команды четыре безответных шайбы — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).



Счет в матче на второй минуте игры открыл Владимир Брюквин. Спустя пять минут Рафаэль Бикмуллин увеличил преимущество хозяев. Никита Сетдиков забросил третью шайбу на 38-й минуте. Итоговый счет в конце матча установил Наиль Якупов.

После победы «волки» поднялись на 9-е место в турнирной таблице на «Востоке». В активе нижнекамцев — 31 очко.

скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

В прошлом матче «Нефтехимик» уступил в Москве ЦСКА. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

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Айрат Назипов