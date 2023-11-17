Россия сняла временный запрет на экспорт бензина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России приняло решение снять с 17 ноября временный запрет на экспорт бензина, действовавший с 21 сентября. Информация опубликована на сайте Минэнерго страны.

— В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн, — объяснили в ведомстве.

Минэнерго продолжит мониторить цены на бензин в стране. В случае необходимости будет введен новый запрет на экспорт топлива.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива 21 сентября. Это было сделано в целях стабилизации внутреннего рынка.

Накануне в Минэнерго и Минсельхозе заявили о стабилизации цен на топливо в стране и отсутствии его дефицита. В большей части регионов продолжается плановое снижение цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой.



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Айрат Назипов