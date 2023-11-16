В Минэнерго и Минсельхозе заявили о стабилизации цен на топливо в стране

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. В нем приняли участие представители Минэнерго и Минсельхоза.

Они рассказали о стабилизации цен на топливо в стране и отсутствии его дефицита. В большей части регионов продолжается плановое снижение цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой, сообщает пресс-служба правительства.

Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) мониторить ситуацию с ценами на топливо в отдельных регионах.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что в последние месяцы в стране выросли цены на бензин и дизельное топливо. В то же время правительство приняло меры, которые вернут ситуацию в нормальное русло, добавил Путин.

В начале ноября глава государства поручил правительству принять меры в сотрудничестве с нефтяными компаниями для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

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Айрат Назипов