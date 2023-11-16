«КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» сыграют между собой

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

В плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани пройдут матчи 8-го тура чемпионата России по водному поло. 17 и 18 ноября там сразятся — две татарстанские команды «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР»

По итогам семи туров, «КОС-Синтез» занимает 3-е место. В копилке команды — 32 очка. Ватерполисты одержали на турнире 10 побед в основное время и потерпели два поражения по пенальти.

Молодые дублеры идут на 7-м месте. За 14 игр «КОС-Синтез-УОР» одержали четыре победы в основное время и одну по пенальти.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Первый матч состоится 17 ноября в 18:00. Второй пройдет в субботу, 18 ноября, в 12:00

Обе команды в прошлых матчах уступили волгоградскому «Спартаку». Ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» проиграли в первом матче со счетом 11:10 (3:2, 4:4, 3:2, 1:2), во втором исход игры решила серия пенальти. В ней сильнее оказался «Спартак». Дублеры проиграли первый матч со счетом 5:15, а второй с результатом — 6:24.

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Айрат Назипов