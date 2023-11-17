Баскетболиста казанского УНИКСа заподозрили в нанесении умышленного удара сопернику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Баскетболист «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт считает, что игрок казанского УНИКСа Луи Лабери специально выбил ему зубы в финале Единой лиги ВТБ.

— Я уверен в этом, но не злюсь на него. Мы с ним оба прекрасно понимаем, что если бы это произошло на улице, я бы быстро его уделал. Но там, где я рос, принято вступать в драку только с тем, кто тоже хочет драться. А он как раз таки честной драки не хотел — ему надо было вывести меня из игры тем или иным способом, — передает его слова «Чемпионат».

Уайт воспринял эту ситуацию как «проделки несмышленыша».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

16 мая казанский УНИКС впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Матч в Казани завершился со счетом 98:89. В финальной серии до четырех побед казанский клуб обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» — 4-1.



После чемпионства тяжелый форвард Луи Лабери остался в казанском УНИКСе. Сотрудничество с 31-летним французом заключили на два сезона.



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Айрат Назипов