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Луи Лабери остается в казанском УНИКСе

22:12, 21.06.2023
Луи Лабери остается в казанском УНИКСе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тяжелый форвард Луи Лабери остается в казанском УНИКСе, сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.

Сотрудничество с 31-летним французом заключили на два сезона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня стало известно, что в казанском клубе остается и Центровой Джален Рейнольдс. УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил сотрудничество со спортсменом до конца сезона-2023/24.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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