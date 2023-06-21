Луи Лабери остается в казанском УНИКСе
Тяжелый форвард Луи Лабери остается в казанском УНИКСе, сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.
Сотрудничество с 31-летним французом заключили на два сезона.
Сегодня стало известно, что в казанском клубе остается и Центровой Джален Рейнольдс. УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил сотрудничество со спортсменом до конца сезона-2023/24.
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