В Татарстане возобновлено расследование убийства экозащитника Игоря Сапатова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следком по Татарстану возобновил предварительное следствие по делу о расстреле борца с застройкой заповедных территорий в Камском Устье Игоря Сапатова. По делу проводятся повторные допросы, сообщают источники «Реального времени».

Сапатов был убит на окраине села Теньки из пистолета с глушителем 18 июля 2013 года. За 10 лет официальных подозреваемых в деле не появилось.



Информацию о возобновлении следствия распространил telegram-канал «Поддержка экозащитников», опубликовав скан письма за подписью главы Следкома по РТ Валерия Липского в адрес депутата Госдумы РФ Олега Михайлова. В документе указано — последний раз дело об убийстве Сапатова приостанавливали в сентябре 2022-го, на сей раз производство по нему возобновлено 9 ноября, пока на месяц — до 9 декабря. «В ходе дополнительного следствия будет, в том числе, проверена версия об убийстве в связи с общественной деятельностью», — обещает автор письма.

Подлинность документа в Следкоме по РТ оперативно подтвердить не смогли. Однако вдова убитого сегодня сообщила «Реальному времени» — недавно ее и сына повторно допрашивал по данному делу следователь из Казани.

Напомним, еще при жизни Игорь Сапатов трижды становился потерпевшим по уголовным делам — ему поджигали дом, подбрасывали боеприпасы, наносили ножевые ранения. Все эти преступления также оставались нераскрытыми. Сапатов жаловался на захват и застройку земель в прибрежной зоне Волги и Камы весьма известными и влиятельными людьми, вырубку деревьев на особо охраняемых природных территориях.

Интересы семьи покойного на первоначальном этапе следствия представляли казанские правозащитники.