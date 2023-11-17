С татарстанца хотят взыскать 1,3 млн рублей за обман налоговой службы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Татарстана требует взыскать 1,3 млн рублей с местного жителя. Как сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, татарстанец обманул налоговую службу в 2017 году.

Семь лет назад мужчина обратился к налоговикам с заявлением о возврате суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц за 2014 год. В декларации он указал ложные сведения, благодаря чему получил 1,3 млн рублей.

На татарстанца возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России), которое сейчас находится на рассмотрении в Набережночелнинском городском суде. Так как фигурант находится в розыске, производство по делу приостановлено.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, надзорное ведомство через Мамадышский районный суд хочет взыскать с фермера более 650 тысяч рублей незаконно использованных средств гранта, полученных по программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2017—2020 годы». Татарстанец получил грант в размере более 2,9 млн рублей в июне 2018 года. Позже через расчетный счет аффилированного предпринимателя он обналичил часть средств, присвоил их и «распорядился по своему усмотрению».



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Айрат Назипов