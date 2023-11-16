В Москву доставят еще 120 эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта россиян

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Самолет Ил-76 доставит 120 граждан России и членов их семей, которых эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта. Как сообщили в МЧС, спецборт уже вылетел из Каира в Москву.

Это уже третья группа эвакуированных россиян. Они пересекли пункт пропуска «Рафах» в Египте.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Вчера вечером сообщалось, что из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы уже 297 россиян. Как сообщили в МЧС, из них в Россию доставили 168 человек. Первую группу россиян доставили в Москву 13 ноября. Рейс со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в столицу страны накануне. Самолет Ил-76, на борту которого находились 98 человек, приземлился в Домодедово.



Вчера границу с сектором Газа пересекли 107 россиян. Их на автобусах отправили в Каир.

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Айрат Назипов