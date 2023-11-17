В Татарстане на трассе М-7 столкнулись автомобили — один человек погиб, пятеро пострадали

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Смертельное ДТП случилось около 15.30 на 8-м км трассы М-7 «Волга» Тагашево — Обухово в Пестречинском районе Татарстана. В результате столкновения ВАЗ 2114 и Chevrolet Niva погиб один человек, пятеро пострадали, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Скончавшийся — водитель ВАЗа, житель Нижнекамска 2005 года рождения. Он погиб на месте. Пострадали водитель и четверо пассажиров Chevrolet — их увезли в травмоцентр Казани на скорой помощи.

Сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства аварии выясняются. На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Смертельное ДТП произошло вечером 13 ноября на улице Мира в Казани. В аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ-2114.

Большой процент аварий происходит по вине пьяных водителей. С начала года в Татарстане из-за нетрезвых за рулем произошло 177 ДТП, в которых были ранены 205 человек, 28 погибли.

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Маргарита Головатенко