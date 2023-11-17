В Татарстане из-за пьяных водителей погибли 28 человек с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за десять месяцев по вине пьяных автомобилистов погибли 28 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.



Всего с начала года из-за пьяных за рулем произошло 177 ДТП, в которых были ранены 205 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана выявили 11 тысяч пьяных за рулем. За это предусмотрено строгое наказание: от лишения прав на 1,5 года до лишения свободы на срок до 15 лет, если в ДТП по вине нетрезвого водителя погибли люди.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На дорогах Татарстана за январь — октябрь 2023 года зарегистрировали 389 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет — на 25 аварий больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Маргарита Головатенко