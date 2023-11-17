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В Нижнекамске скончалась заслуженный врач Татарстана Людмила Кудашева

16:40, 17.11.2023
В Нижнекамске скончалась заслуженный врач Татарстана Людмила Кудашева
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заслуженный врач Татарстана, одна из основоположников неврологической службы Нижнекамска Людмила Кудашева скончалась в возрасте 71 года, сообщает «ГТРК Татарстан».

Кудашева работала врачом-неврологом и заведующей неврологическим отделением в течение 27 лет. Она была руководителем межрайонного неврологического центра и интернатуры в Закамском районе.

Место и дату прощания с заслуженным врачом сообщат позднее.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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