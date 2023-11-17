Суд Татарстана отпустил по УДО экс-главу полиции Казани Руслана Халимдарова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани условно-досрочно освобожден бывший начальник полиции УВД Казани Руслан Халимдаров, осужденный по двум «делам ОБНОНа» к 12 годам колонии строгого режима, в том числе за превышение полномочий и контрабанду. Сегодня Верховный суд РТ утвердил соответствующее решение Московского суда Казани.



Большую часть своего срока лишенный звания полковник отбыл еще в ходе следствия и судов. В интервью «Реальному времени» он рассказал — сменил 16 изоляторов в Казани, Москве и Подмосковье, а ведь были еще и пересыльные учреждения.

В апреле 2022-го по решению Борского суда Нижегородской области остаток срока Халимдаров прибыл отбывать в Татарстан — колонию строгого режима ему заменили принудительными работами. В исправцентре прожил почти полтора года, затем администрация поощрила его как примерного осужденного, разрешив ночевать дома.

Как сидел ВИП-полицейский, кем работал и почему прокуратура пыталась заблокировать ему УДО — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».