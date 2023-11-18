Эксперт рассказала, как раскрыть потенциал работника
Сотрудники покидают компанию, в которой не видят перспектив роста и развития. О том, как помочь персоналу по максимуму реализовать свои способности, рассказала сертифицированный коуч МСС ICF, автор книги «Делай как коуч», сооснователь «Академии профессионального коучинга 5 Prism», кандидат психологических наук Ph.D. Ольга Рыбина.
Она объяснила, что для оценки потенциала сотрудника нужны три этапа.
— Первый — когда руководитель только подбирает кандидата на ту или иную должность. Из претендентов надо выбрать того, чей потенциал максимально соответствует должностным обязанностям, — цитирует Рыбину «Газета.Ru».
В качестве примера она привела харизматичного, но не способного понимать потребности других сотрудника отдела продаж. Он дорого обойдется компании, которая по ошибке наймет такого кандидата.
Второй этап подразумевает оценку управленческих способностей сотрудника. Не каждый, кто качественно выполняет свою работу, может стать эффективным начальником. А на третьем этапе компании стоит озаботиться созданием кадрового резерва. Для этого необходимо занести сведения о работниках: какой у каждого потенциал и какие должности ему готовы предложить.
Напомним, большинство россиян заявили, что не нужно бояться просить о повышении. Чаще всего начальник сам заговаривает о продвижении работников по карьерной лестнице (63% ответов). Кроме того, каждый четвертый — 27% — заявлял, что хотел бы получить повышение, а каждый пятый — 20% — получал новую должность после регулярной оценки сотрудников.
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