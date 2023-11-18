Эксперт рассказала, как раскрыть потенциал работника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники покидают компанию, в которой не видят перспектив роста и развития. О том, как помочь персоналу по максимуму реализовать свои способности, рассказала сертифицированный коуч МСС ICF, автор книги «Делай как коуч», сооснователь «Академии профессионального коучинга 5 Prism», кандидат психологических наук Ph.D. Ольга Рыбина.

Она объяснила, что для оценки потенциала сотрудника нужны три этапа.

— Первый — когда руководитель только подбирает кандидата на ту или иную должность. Из претендентов надо выбрать того, чей потенциал максимально соответствует должностным обязанностям, — цитирует Рыбину «Газета.Ru».

В качестве примера она привела харизматичного, но не способного понимать потребности других сотрудника отдела продаж. Он дорого обойдется компании, которая по ошибке наймет такого кандидата.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Второй этап подразумевает оценку управленческих способностей сотрудника. Не каждый, кто качественно выполняет свою работу, может стать эффективным начальником. А на третьем этапе компании стоит озаботиться созданием кадрового резерва. Для этого необходимо занести сведения о работниках: какой у каждого потенциал и какие должности ему готовы предложить.

Напомним, большинство россиян заявили, что не нужно бояться просить о повышении. Чаще всего начальник сам заговаривает о продвижении работников по карьерной лестнице (63% ответов). Кроме того, каждый четвертый — 27% — заявлял, что хотел бы получить повышение, а каждый пятый — 20% — получал новую должность после регулярной оценки сотрудников.

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Галия Гарифуллина