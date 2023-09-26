Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2024/25 учебном году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2024/25 учебном году. Требования остались теми же, что в 2023/24 учебном году.



По обществознанию минимальное количество баллов составит 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40.

По математике, химии, физике и биологии установлен порог в 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что серебряным медалистам будет начисляться до трех дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, а золотым — пять баллов. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала инициативу.



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Маргарита Головатенко