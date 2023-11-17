В Казани возле торгового центра «Южный» на ходу загорелся автомобиль

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Советском районе Казани возле торгового центра «Южный» сгорел автомобиль Land Rover, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что машина загорелась прямо во время движения по проспекту Победы. Площадь пожара составила 1,5 метра, однако уже спустя 12 минут после вызова пожарным удалось ликвидировать огонь.

Как отметили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Напомним, в июле в Казани на Оренбургском тракте возле дома №127 произошел пожар — загорелся автомобиль УАЗ «буханка». Мужчина, пытавшийся потушить машину, получил термические ожоги верхних конечностей — 14% (2 степень).

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Максим Кокунин