В Казани на Оренбургском тракте сгорел автомобиль УАЗ «буханка»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани на Оренбургском тракте возле дома №127 произошел пожар — загорелся автомобиль УАЗ «буханка». Мужчина, пытавшийся потушить машину, получил ожоги. Об том сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 14.03. Площадь пожара составила 10 «квадратов». Мужчина, который пытался потушить автомобиль, получил термические ожоги верхних конечностей — 14% (2 степень). Огонь был ликвидирован к 14.37.

Напомним, также сегодня в Казани на пожаре в гараже ГСК «Ипподромный» пострадали двое мужчин: у одного мужчины 30-40% ожогов тела (тяжелое состояние), у второго — 10-20% ожогов (среднее состояние). Оба были госпитализированы в РКБ.



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Максим Кокунин