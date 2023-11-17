Сказка проедет мимо: в РЖД опровергли слухи о возможном визите Деда Мороза из Великого Устюга в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дед Мороз не приедет

В текущем сезоне посещение Казани Дедом Морозом не запланировано. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Напомним, что 7 ноября на сайте компании было опубликовано расписание маршрута следования волшебного состава в сезоне 2023—2024 гг. В этот раз он проедет больше 32 тысяч километров и посетит более 80 городов с праздничной программой. Самой крайней точкой маршрута на востоке станут станции в городах Тында и Сковородино, на юге — Астрахань, на севере — Оленегорск. В перечне остановок есть Балашов, Ртищево, Омск, Томск, Уфа, Екатеринбург, Тюмень. С этими городами у Казани есть прямое железнодорожное сообщение. Однако в планах Деда Мороза не оказалось ни самой столицы Татарстана, ни других городов 16-го субъекта РФ.

скриншот realnoevremya.ru

Многие жители третьей столицы России с население в 1,4 миллиона человек были удивлены и даже расстроены, так как, не успев купить билеты на сказочные представления в прошлом году, а они разлетались как горячие пирожки, надеялись наверстать упущенное в этом.

Напомним, что в прошлом декабре поезд новогоднего волшебника на перроне железнодорожного вокзала Казань-1 встречали более 600 юных казанцев с родителями. Еще почти 6 тысяч посетили мероприятие в течение дня. Возможно, именно популярность породила слухи, что волшебный состав может заехать в татарстанскую столицу на обратном пути. Однако чуда не случится.

— Проект «Поезд Деда Мороза» является в первую очередь социальным, поэтому его маршрут планируется с учетом ежегодного охвата тех регионов и городов России, где поезд еще не был — чтобы дать возможность как можно большему числу детей и их родителей прикоснуться к настоящей зимней сказке и увидеть Деда Мороза из Великого Устюга. Кроме того, при построении маршрута поезда холдинг РЖД стремится максимально охватить проектом небольшие города с малым событийным рядом, чтобы привезти праздник жителям не только региональных столиц, — развеяли последнюю надежду в пресс-службе РЖД.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Впрочем, в компании добавили, что «при формировании маршрута «Поезда Деда Мороза» на 2024—2025 гг. вопрос по включению в него станции Казань со стороны ОАО «РЖД» будет проработан.

Сколько стоит сказка

«Поезд Деда Мороза» — это совместный проект АО «РЖД» и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. Тогда он проехал свыше 15 тысяч км и посетил 36 городов, охватив праздничным настроением около 200 тысяч человек. Из них около 10 тысяч совершили поездку на самом поезде. На следующий год расстояние новогоднего путешествия увеличилось вдвое — до 33 тысяч километров, а количество городов — в три раза — до 120 в 60 регионах РФ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова, во время более чем двухмесячного сказочного вояжа 2022—2023 гг. на вокзалах больших городов и малых населенных пунктов участниками праздничных мероприятий стали более 720 тысяч больших и маленьких россиян. Самое большое число посетителей было в Петергофе — 50 тысяч.

Отметим, что стоимость посещения передвижной резиденции Деда Мороза, а именно так именуется новогодний железнодорожный состав, начинается от 1 950 рублей с человека. В нее входит прохождение квеста с командой аниматоров, непосредственно встреча самим Дедушкой, сладкий подарок от него и чаепитие в вагоне-ресторане. Столько же стоит посещение вагона кукольного театра с просмотром 45-минутного спектакля с получением сладкого подарка и видеопоздравления от новогоднего волшебника из Великого Устюга. Исходя из этого, стоит отметить, что упор исключительно на социальную направленность проекта выглядит некоторым лукавством.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Галия Шакирова