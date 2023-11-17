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Сказка проедет мимо: в РЖД опровергли слухи о возможном визите Деда Мороза из Великого Устюга в Казань

18:00, 17.11.2023 4
Сказка проедет мимо: в РЖД опровергли слухи о возможном визите Деда Мороза из Великого Устюга в Казань
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дед Мороз не приедет

В текущем сезоне посещение Казани Дедом Морозом не запланировано. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Напомним, что 7 ноября на сайте компании было опубликовано расписание маршрута следования волшебного состава в сезоне 2023—2024 гг. В этот раз он проедет больше 32 тысяч километров и посетит более 80 городов с праздничной программой. Самой крайней точкой маршрута на востоке станут станции в городах Тында и Сковородино, на юге — Астрахань, на севере — Оленегорск. В перечне остановок есть Балашов, Ртищево, Омск, Томск, Уфа, Екатеринбург, Тюмень. С этими городами у Казани есть прямое железнодорожное сообщение. Однако в планах Деда Мороза не оказалось ни самой столицы Татарстана, ни других городов 16-го субъекта РФ.

скриншот realnoevremya.ru

Многие жители третьей столицы России с население в 1,4 миллиона человек были удивлены и даже расстроены, так как, не успев купить билеты на сказочные представления в прошлом году, а они разлетались как горячие пирожки, надеялись наверстать упущенное в этом.

Напомним, что в прошлом декабре поезд новогоднего волшебника на перроне железнодорожного вокзала Казань-1 встречали более 600 юных казанцев с родителями. Еще почти 6 тысяч посетили мероприятие в течение дня. Возможно, именно популярность породила слухи, что волшебный состав может заехать в татарстанскую столицу на обратном пути. Однако чуда не случится.

— Проект «Поезд Деда Мороза» является в первую очередь социальным, поэтому его маршрут планируется с учетом ежегодного охвата тех регионов и городов России, где поезд еще не был — чтобы дать возможность как можно большему числу детей и их родителей прикоснуться к настоящей зимней сказке и увидеть Деда Мороза из Великого Устюга. Кроме того, при построении маршрута поезда холдинг РЖД стремится максимально охватить проектом небольшие города с малым событийным рядом, чтобы привезти праздник жителям не только региональных столиц, — развеяли последнюю надежду в пресс-службе РЖД.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Впрочем, в компании добавили, что «при формировании маршрута «Поезда Деда Мороза» на 2024—2025 гг. вопрос по включению в него станции Казань со стороны ОАО «РЖД» будет проработан.

Сколько стоит сказка

«Поезд Деда Мороза» — это совместный проект АО «РЖД» и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. Тогда он проехал свыше 15 тысяч км и посетил 36 городов, охватив праздничным настроением около 200 тысяч человек. Из них около 10 тысяч совершили поездку на самом поезде. На следующий год расстояние новогоднего путешествия увеличилось вдвое — до 33 тысяч километров, а количество городов — в три раза — до 120 в 60 регионах РФ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова, во время более чем двухмесячного сказочного вояжа 2022—2023 гг. на вокзалах больших городов и малых населенных пунктов участниками праздничных мероприятий стали более 720 тысяч больших и маленьких россиян. Самое большое число посетителей было в Петергофе — 50 тысяч.

Отметим, что стоимость посещения передвижной резиденции Деда Мороза, а именно так именуется новогодний железнодорожный состав, начинается от 1 950 рублей с человека. В нее входит прохождение квеста с командой аниматоров, непосредственно встреча самим Дедушкой, сладкий подарок от него и чаепитие в вагоне-ресторане. Столько же стоит посещение вагона кукольного театра с просмотром 45-минутного спектакля с получением сладкого подарка и видеопоздравления от новогоднего волшебника из Великого Устюга. Исходя из этого, стоит отметить, что упор исключительно на социальную направленность проекта выглядит некоторым лукавством.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Галия Шакирова
ОбществоИсторияКультураБизнесТранспортУслуги Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    жаль, конечно! было бы очень здорово
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  • Анонимно 17 ноя
    кокакольный грузовик теперь не приезжает
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  • Анонимно 17 ноя
    в прошлом декабре поезд новогоднего волшебника на перроне железнодорожного вокзала Казань-1 встречали более 600 юных казанцев с родителями." С одной стороны жаль что не приедет, это сказочные волшебные дни для детей, но с другой надо делиться с другими городами. А о детях должны заботиться прежде всего родители, а уж потом власти региона.
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  • Анонимно 18 ноя
    И не надо, там просто делают деньги из воздуха, грабят родителей, цены драконовские. За что такие цены не известно. Сейчас ничего интересного от нового года. Улицы, проспекты не украшаются, ёлки ???? стоят на парках с ноября по апрель итд.
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