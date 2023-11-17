АвтоВАЗ может сократить производственный план в 2023 году на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

АвтоВАЗ может скорректировать производственный план на текущий год, который сейчас составляет около 400 тысяч автомобилей Lada, на 10%. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.

— Это будет чуть меньше. Коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек, — объяснил Соколов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По его словам, санкционные решения не прошли для компании бесследно, однако АвтоВАЗ выдержал трудности «несмотря ни на что», при этом не снизив производительности конвейеров.

— Мы не поменяли так называемый фильм, по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность. Мы работаем с самой высокой производительностью, — подчеркнул Соколов.

Помимо этого президент компании обратил внимание, что за январь — октябрь уже произведено 293 тысячи автомобилей, уточняет «РИА Новости».

В в августе сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Помимо этого компания объявила о переносе производства линейки автомобиля с основной площадки на завод в столицу Удмуртии. Компания рассчитывает возобновить выпуск модели Lada Largus уже во втором квартале 2024 года в Ижевске.

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Илина Хакимова