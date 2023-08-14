АвтоВАЗ перезапустил производство автомобилей Lada Largus после долгого перерыва

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока, информирует сайт предприятия.

Уточняется, что до конца лета планируется произвести 650 автомобилей Largus различных модификаций. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года.

В Тольятти завод будет выпустить несколько кузовов, которые будут в дальнейшем использованы в Ижевске для наладки технологического оборудования.

realnoevremya.ru/Сергей Черных (архив)

В конце ноября уже сообщалось, что на АвтоВАЗе планируют возобновить производство Lada Largus в 2023 году. Соколов тогда сообщал, что выпуск автомобиля ожидается не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и с электрической силовой установкой.

Напомним, на предприятии три месяца действовал четырехдневный рабочий режим, который был введен в связи с кризисом в поставках электронных компонентов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов