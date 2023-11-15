С начала эскалации палестино-израильского конфликта зону боевых действий покинули 297 россиян

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы уже 297 россиян. Как сообщили в МЧС, из них в Россию доставили 168 человек.

Сейчас оперативная группа чрезвычайного ведомства продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах» в Египте. Сегодня его пересекли 88 российских граждан.

Перешедших границу россиян и членов их семей, а также граждан Белоруссии автобусами единой колонной направляют в Каир. Затем авиация доставит их в Москву.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на этом фоне страна продолжает оказывать помощь жителям сектора Газа. В общей сложности из России направили более 140 тонн гуманитарных грузов, которые переданы представителям Египетского общества Красного Полумесяца для распределения среди нуждающихся жителей блокированного палестинского анклава.

Сегодня рейс со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в Москву. Самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находились 98 человек, приземлился в Домодедово.



Первую группу россиян доставили в Москву 13 ноября. Всего в Россию прилетели 70 соотечественников. В страну готовы эвакуировать порядка тысячи человек. Работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, велась на протяжении недели.

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Айрат Назипов