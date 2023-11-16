В среду границу с сектором Газа пересекли 107 россиян

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За среду, 15 ноября, границу с сектором Газа пересекли более 100 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

— За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что КПП «Рафах» продолжало работать сверх установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

— Сейчас граждане в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву, — добавили в пресс-службе.

Помимо этого в МЧС России рассказали, что доставят 21 тонну гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

Самолет Ил-76 с аварийными осветительными установками, генераторами, медикаментами и продуктами питания вылетел в Египет. Российская помощь организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны.

Вчера вечером сообщалось, что из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы уже 297 россиян. Как сообщили в МЧС, из них в Россию доставили 168 человек. Первую группу россиян доставили в Москву 13 ноября. Всего в Россию прилетели 70 соотечественников. В страну готовы эвакуировать порядка тысячи человек. Работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, велась на протяжении недели.

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Илина Хакимова