Александр Радулов и Дамир Жафяров пропустят матч с московским «Динамо»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес изменения в состав на матч КХЛ с московским «Динамо». Наставник произвел три кадровые перестановки.

Матч пропустят Александр Радулов, Дамир Жафяров и Вячеслав Войнов. Вместо них на лед выйдут Всеволод Альметкин, Кирилл Петров и Евгений Свечников.

Состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:

вратари: Тимур Билялов (Артур Ахтямов);

Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин — Вадим Шипачев (к) — Кирилл Петров;

Константин Лучевников — Кристиан Хенкель, Дмитрий Кагарлицкий — Илья Сафонов (а) — Евгений Свечников;

Всеволод Альметкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Артем Галимов.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Обе команды встретятся сегодня в 19.00 на льду «Татнефть Арены». Сейчас казанцы занимают 5-е место в турнирной таблице на «Востоке». Столичные хоккеисты идут вторыми на «Западе».

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли три последних матча в КХЛ. В последней игре «барсы» уступили питерскому СКА со счетом 2:4. 9 ноября казанские хоккеисты потерпели поражение от «Лады» со счетом 2:3. А 11 ноября они пропустили три безответные шайбы в мачте с магнитогорским «Металлургом».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов