Раис Татарстана побывал в музее обновленной Спасской башни

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках своих сегодняшних визитов посетил обновленную Спасскую башню Казанского Кремля, в которой после ремонта появился музей, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Напомним, для посетителей Спасская башня откроется 1 сентября.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Ее реконструкция стартовала еще в 2022 году. Новый музей посвятили фортификации крепости и самой Спасской башни на разных исторических этапах — начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день.

В состав экспозиции включили более ста предметов, среди которых есть элементы вооружения, архитектуры, а также строительные материалы. Музейное пространство дополнили видеопроекциями и информационными блоками на сенсорных экранах.

На них посетители могут увидеть информацию в текстовом, картографическом, графическом формате, а также со средствами 3D-моделирования.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Ориентировочная стоимость входных билетов в Спасскую башню Казанского кремля составит 350 рублей, сообщили ранее «Реальному времени» в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова