Новости общества

11:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Раис Татарстана побывал в музее обновленной Спасской башни

17:02, 30.08.2023 1
Раис Татарстана побывал в музее обновленной Спасской башни
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках своих сегодняшних визитов посетил обновленную Спасскую башню Казанского Кремля, в которой после ремонта появился музей, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Напомним, для посетителей Спасская башня откроется 1 сентября.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Ее реконструкция стартовала еще в 2022 году. Новый музей посвятили фортификации крепости и самой Спасской башни на разных исторических этапах — начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день.

В состав экспозиции включили более ста предметов, среди которых есть элементы вооружения, архитектуры, а также строительные материалы. Музейное пространство дополнили видеопроекциями и информационными блоками на сенсорных экранах.

На них посетители могут увидеть информацию в текстовом, картографическом, графическом формате, а также со средствами 3D-моделирования.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Ориентировочная стоимость входных билетов в Спасскую башню Казанского кремля составит 350 рублей, сообщили ранее «Реальному времени» в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова
ОбществоВластьКультураИстория Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    «Новый музей посвятили фортификации крепости и самой Спасской башни на разных исторических этапах — начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день.»
    Разве Спасская башня существовала во времена Волжской Булгари?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также