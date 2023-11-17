Пожилых татарстанцев научат защищаться от цифровых мошенников

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Ликбез» для пожилых казанцев о том, как уберечься от мошенников, пройдет 20 ноября в офисе МФЦ «Зареченский» на Чистопольской, 5.

Цель бесплатного занятия — рассказать об исходящих от мошенников «цифровых» опасностях и научить им противостоять тех, кто является для злоумышленников «целевой аудиторией».



— Методологи учреждения расскажут, как создать личный кабинет на портале госуслуг и использовать электронные сервисы, но при этом избежать кражи паролей от портала госуслуг и как защитить свою недвижимость, — рассказали «Реальному времени» в МФЦ Татарстана. — Также они объяснят, как и для чего используются биометрические данные, как узнать, хранятся ли они уже в единой биометрической системе и что нужно сделать тем, кто желает их удалить. В завершение «урока безопасности» в компьютерном классе пройдет практическое занятие и занятие с психологами.

Инна Серова