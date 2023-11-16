Многодетным семьям в Казани бесплатно предоставят еще 194 земельных участка

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани бесплатно предоставят для многодетных семей, постоянно проживающих на территории города, еще 194 участка под строительство домов.

Как указывают в мэрии, воспользоваться этой льготой могут семьи с тремя и более детьми.

Все земельные участки находятся в дачном сельском поселении Яшь Кеч Высокогорского района Татарстана, о чем свидетельствуют их кадастровые номера — 16:16:300406:1738, 16:16:300406:1739, 16:16:300406:1740 и др.

Напомним, в прошлом месяце министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин рассказал, что в республике многодетным семьям предоставили 46 673 бесплатных земельных участка.

— Земельным кодексом Российской Федерации субъектам предоставлено право устанавливать категории лиц, которым земельные участки предоставляются на льготных условиях. Одной из таких категорий в республике, как мы все знаем, являются многодетные семьи. За весь период действия указанной меры поддержки по состоянию на 13 октября 2023 года предоставлено в общую долевую собственность 46 673 земельных участка, — говорил он.

По состоянию на 10 октября в Татарстане решение по включению в список на получение бесплатного земельного участка было принято по 71 843 семьям. Предоставили общую долевую собственность на тот момент 46 611 земельных участков, из которых в Казани — 7 063.

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Максим Кокунин