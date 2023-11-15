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«Зенит-Казань» потерпел поражение в матче волейбольной Суперлиги

21:29, 15.11.2023
«Зенит-Казань» потерпел поражение в матче волейбольной Суперлиги
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Зенит-Казань»/t.me

Казанский волейбольный клуб «Зенит» проиграл в матче 5-го тура чемпионата России против «Белогорья». Команда из столицы Татарстана потерпела поражение со счетом 3:1 (18:25,34:32,25:21,25:21).

После поражения «Зенит-Казань» расположился на шестой строчке турнирной таблицы. В активе подопечных Алексей Вербова — 9 очков. Лидирует «Факел», который набрал 12 очков.

Следующий матч волейболисты «Зенита» проведут в Казани 18 ноября. На своем поле татарстанские спортсмены примут команду «Динамо-ЛО».

В предыдущем туре казанский «Зенит» в домашнем поединке победил одноименный клуб из Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 3:1.

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Айрат Назипов
СпортВолейбол Татарстан
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