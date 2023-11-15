Жозеп Боррель предложил ввести санкции против 120 компаний и физлиц из России

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео European External Action Service (EEAS)/YouTube.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил включить в санкционные списки более 120 физических и юридических лиц в рамках 12-го пакета антироссийских мер. Об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

Конкретные имена и названия организаций не упоминаются, но санкции будут касаться тех, кто работает в военном и оборонном секторах, а также в IT-сфере.

Еще Боррель предлагает принять ограничения на импорт и экспорт дополнительных категорий товаров, а также ужесточить ограничения цен на нефть и обхода санкций.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

С февраля 2022 года ЕС расширил рестрикции. Это произошло после начала спецоперации. В июне этого года сообщалось, что европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят.

По информации замглавы МИД России Александра Грушко, общие потери Европейского союза от введения антироссийских санкций составили около $1,5 трлн.



В начале этой недели Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия завершила подготовку 12-го пакета санкций против России. В нем сделали упор на персональные санкции, экономические и секторальные ограничения.



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Айрат Назипов