Россияне назвали товары, которые купили бы на миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жители России рассказали, что купили бы в случае неожиданного получения миллиона рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное образовательной платформой Skillbox и аналитическим агентством «Анкетолог».

Самым популярным приобретением россиян стала бы недвижимость — ее выбрали 36%. Также востребованы путешествия (15%), запуск собственного дела (12%) и закрытие долгов (10%). Кроме того, россияне хотели бы приобрести автомобиль (8%) и инвестировать средства в свое образование (3%) или саморазвитие (3%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мечты, связанные с финансовыми возможностями, есть у подавляющего большинства россиян — 93%. Тяжело копить средства 39% респондентов — они объясняют это небольшим заработком (36%), отсутствием стабильного источника дохода (17%) и недостатком самодисциплины (16%).

Напомним, заявили о росте расходов на приобретение техники и электроники в этом году 40% жителей Казани. 28% респондентов рассказали, что рост их расходов на гаджеты составил 10—20%.

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Галия Гарифуллина