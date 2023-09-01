В Татарстане летним оздоровительным отдыхом было охвачено 148 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане летним оздоровительным отдыхом было охвачено 148 тысяч детей и подростков, сообщил раис республики Рустам Минниханов.



Из 148 тысяч детей — 2,3 тысячи детей мобилизованных и 490 детей из Лисичанска.

— Это большая программа. Я считаю, что она уникальна в масштабах всей страны. Редко где удается охватить летним отдыхом такое количество детей, — сказал Минниханов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом оздоровительная кампания продолжается. Сейчас 197 детей из города Рубежное отдыхают в лагере Высокогорского района, еще 48 детей — в Азнакаево. Позднее планируется принять еще 200 детей из Лисичанска и Рубежного.

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Маргарита Головатенко