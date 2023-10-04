У стоматологов района Татарстана нашли просроченные в 2013 году препараты и приписки по осмотрам детей

Специалисты Росздравнадзора по Татарстану обнаружили завышение выплат из Фонда обязательного медицинского страхования по услугам врачей Альметьевской стоматологической поликлиники. В медкартах юных пациентов указывали фиктивные посещения — ребенок приходил на осмотр один раз, а в карте приписывали еще два-три визита.



«Эти случаи не единичны. Они предполагают оплату фиктивных посещений из ФОМС, а также создают искусственную очередность», — прокомментировал сегодня результаты проверок замначальника антикоррупционного управления при раисе РТ Рустам Гаязов.

На брифинге для журналистов Гаязов также сообщил — в Альметьевской детской горбольнице выявили больше 30 фактов оказания платных услуг в случаях, когда услуга детям должна была оказываться бесплатно, за счет Фонда обязательного медицинского страхования.

realnoevremya.ru

Также проверяющие выявили несоблюдение сроков хранения препаратов. Так, в стоматкабинете поселка Нижняя Мактама хранились изделия и фармацевтические товары, срок хранения которых истек в 2013—2014 годах.

Также в Альметьевском районе вскрыли липовые поставки песко-соляной смеси с ущербом для бюджета в 30 млн рублей.