Казань в декабре примет Кубок Федерации по синхронному плаванию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кубок Федерации по синхронному плаванию в международном формате пройдет в декабре в Казани. Об этом сообщили в пресс‑службе Федерации синхронного плавания России (ФСПР).

— Это соревнования с призовым фондом с участием основных сборных команд России. Мы также ждем коллег из других стран на Кубок Федерации, — цитирует представителей ФСПР «Матч ТВ».

Решение утверждено исполкомом ФСПР. Турнир пройдет с 9 по 13 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2024 году Казань примет Игры БРИКС. Они пройдут с 12 по 23 июня. Спортивная редакция «Реального времени» прогнозирует борьбу в игровых командных видах спорта.



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Айрат Назипов