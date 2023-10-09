Казань в декабре примет Кубок Федерации по синхронному плаванию
Кубок Федерации по синхронному плаванию в международном формате пройдет в декабре в Казани. Об этом сообщили в пресс‑службе Федерации синхронного плавания России (ФСПР).
— Это соревнования с призовым фондом с участием основных сборных команд России. Мы также ждем коллег из других стран на Кубок Федерации, — цитирует представителей ФСПР «Матч ТВ».
Решение утверждено исполкомом ФСПР. Турнир пройдет с 9 по 13 декабря.
Напомним, в 2024 году Казань примет Игры БРИКС. Они пройдут с 12 по 23 июня. Спортивная редакция «Реального времени» прогнозирует борьбу в игровых командных видах спорта.
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