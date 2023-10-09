За первый месяц на трассе М-12 зафиксировали свыше 1,3 миллиона проездов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первый месяц по трассе М-12 проехали свыше 1,3 млн раз. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Самым востребованным у автомобилистов за период с 9 сентября по 8 октября стал участок от Москвы до Электроуглей (обход Балашихи). По нему за месяц проехали 770 тысяч автомобилей.

Второй по популярности — отрезок от ЦКАД до Орехово-Зуево. Через него — как в сторону Арзамаса, так и в сторону Москвы — проехали почти 618 тысяч автомобилей.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре 2023 года автомобилисты поедут по М-12 уже до Казани, а затем и до Екатеринбурга. Дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тысяч км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

8 сентября президент России Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса, расположенный в Нижегородской области. Его общая протяженность составляет 415 км.

По последним данным, участок М-12 от Арзамаса до Казани готов более чем на 80%. Работы на сегодняшний день продолжаются на мосту через Волгу. В октябре дорожники планируют завершить на объекте укладку асфальтобетона.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Востоком». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов