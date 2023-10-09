«Нефтехимик» обменялся игроками с ХК СКА

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

«Нефтехимик» решил произвести обмен игроками с ХК СКА. В клуб из Санкт-Петербурга отправятся нападающие Андрей Чивилев и Амир Нугманов.

— К сожалению, у Андрея неудачный старт этого сезона, и, по нашему мнению, ему необходимо перезагрузить свою спортивную карьеру и двигаться дальше. У Амира Нугманова появляется возможность пройти одну из лучших хоккейных академий страны. Мы рассчитываем, что данные перестановки пойдут на пользу как нашей команде, так и самим игрокам, — рассказали в клубе.

Взаимен нижнекамский клуб получит 23-летнего вратаря Дмитрия Новикова. Он является воспитанником питерской команды. В 16-летнем возрасте дебютировал за СКА-1946 в МХЛ, а за основную команду начал играть в сезоне 2021—2022 гг. В прошлом чемпионате на его счету 42 игры в регулярке, 15 матчей в плей-офф и 39 побед.

скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

Сейчас татарстанская команда занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции КХЛ. Клуб сыграл 14 матчей и набрал 9 очков.

В сентябре «Нефтехимик» обменялся игроками с «Сибирью». В нижнекамскую команду перешел 28-летний нападающий Никита Сетдиков. «Сибирь» получила форварда Михаила Назарова.

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Айрат Назипов