ХК «Нефтехимик» потерпел разгромное поражение от магнитогорского «Металлурга»

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» проиграли в гостевом матче чемпионата КХЛ сезона 2023/24 магнитогорскому «Металлургу». Хозяева победили со счетом 8:3 (2:1,1:1,5:1).

Еще в первые 10 минут игроки магнитогорской команды забросили две шайбы. Они на счету Дениса Зернова и Павла Акользина. Усилиями Никиты Сетдикова и Наиля Якупова «волки» отыгрались. Но «магнитка» снова вышла вперед. Третий гол забил Данила Поливко.

Переломный момент произошел в третьем периоде, в котором хозяева забросили пять шайб. Отличились: Жан-Себастьен Ди, Павел Акользин, Данил Гололобов, Семен Кошелев и Денис Зернов. На это нижнекамцы ответили голом Никиты Хлыстова.

скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

Следующую игру обе команды проведут на том же стадионе 4 октября. Игра начнется в 17:00.

В предыдущем матче «Нефтехимик» по буллитам обыграл «Амур» в домашнем матче. Счет игры — 3:2.



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Айрат Назипов