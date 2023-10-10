Казанцы одобряют штрафы за езду на электросамокате и велосипеде в нетрезвом виде

Совет Федерации подготовил законопроект, предусматривающий штрафы от 20 до 30 тысяч рублей за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии. Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, как к нему относятся казанцы.

Большинство жителей столицы Татарстана — 75% — поддерживают высокие штрафы для нетрезвых водителей электросамокатов и велосипедов. Против жестких мер высказались всего 11% респондентов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Женщины поддерживали санкции активнее мужчин: 83% против 68%. Интересно, что среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей за высокие штрафы высказались 85%, тогда как среди казанцев, чей доход превышает 80 тысяч рублей, — 70%.

Напомним, хотели бы, чтобы сервисы аренды электросамокатов были запрещены, 62% жителей Казани. Предлагают менее кардинальные меры 21% горожан.

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Галия Гарифуллина