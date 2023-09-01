Больше половины казанцев поддерживают запрет сервисов аренды электросамокатов

62% жителей города хотели бы, чтобы сервисы аренды электросамокатов были запрещены. 21% предлагают менее кардинальные меры, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Опрошенные объяснили свою нелюбовь к этому виду транспорта:

— Электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД, в результате чего происходит большое количество аварий.

— Электросамокаты часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта.



— Очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

21% респондентов предлагают альтернативные варианты решения проблемы: ужесточить правила и штрафы, ввести возрастной ценз.

Напомним, в Госдуму внесут законопроект о праве местных властей запрещать использование электросамокатов. Если закон будет принят, то местные власти получат возможность ограничивать движение этих транспортных средств на конкретных территориях, к примеру, в парках, скверах или на отдельных пешеходных зонах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина