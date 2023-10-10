В Татарстане продажи подержанных кроссоверов и внедорожников увеличились на 41,5%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В III квартале 2023 года продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Татарстане увеличились на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто».

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в сегменте SUV составила 1,6 миллиона рублей, что на 32,1% превышает цены в III квартале прошлого года. На подержанные кроссоверы и внедорожники пришлось 22,6% от общего числа продаж за июль — сентябрь этого года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В рейтинг наиболее популярных брендов кроссоверов и внедорожников с пробегом вошли Hyundai, ВАЗ (Lada), Renault, Toyota, BMW. Чаще всего татарстанцы приобретали модели Kia Sportage, ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Hyundai Creta, Renault Duster.

В России продажи автомобилей с пробегом в сегменте SUV в III квартале 2023 года выросли на 31,5%. Стоимость увеличилась на 30,3% — в среднем они стоили почти 1,5 миллиона.

Напомним, в III квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в Татарстане выросли на 23,8% по сравнению с июлем — сентябрем прошлого года. Средняя стоимость машины за этот период увеличилась на 35,5%.



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Галия Гарифуллина